Controlli su diplomifici, focus su Campania, Lazio, Sicilia

97 Visite

Agire sul rafforzamento dei controlli, elaborare una serie di interventi di tipo amministrativo e predisporre alcune soluzioni normative.

Queste le direttrici dell’azione del Ministero dell’istruzione e del Merito per arginare i cosiddetti diplomifici e a “difesa del sistema pubblico di istruzione”.

Nell’ambito della operazione legalità contro i diplomifici, si è svolto oggi un incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito, al quale hanno partecipato il Ministro Giuseppe Valditara, il Capo di Gabinetto Giuseppe Recinto, il Capo Dipartimento Carmela Palumbo e il Direttore Generale dell’Usr Campania Ettore Acerra.

Il direttore Acerra ha consegnato al Ministro una relazione frutto delle verifiche svolte nel corso degli ultimi mesi a seguito di una espressa richiesta del Ministero.

Un analogo documento su questi aspetti è stato preparato dall’Usr della Regione Lazio.

La relazione del direttore della Campania e gli approfondimenti svolti durante l’incontro hanno confermato la necessità di intervenire in modo sistematico e su più piani per contrastare il fenomeno. Inoltre, già domani verranno consegnate le prime relazioni ispettive inerenti alle Regioni Campania, Lazio e Sicilia, che il Ministro aveva richiesto lunedì scorso.

“Abbiamo definito un preciso piano di azione che porteremo avanti con determinazione per contrastare ogni fenomeno di opacità e illegalità, a difesa del sistema pubblico di istruzione”, così il Ministro Valditara.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA