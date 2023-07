Marano, Fanelli: “Nessun accordo in vista con questa giunta. Sono andati oltre il Patto del Nazareno”

Io non ho parlato per nulla o lasciato intendere che ci possa essere accordo in futuro con questa giunta e questa maggioranza consiliare. Tutt’altro. Ho detto al Sindaco che se vuole mettere in sicurezza l’ente da un ennesimo rischio scioglimento deve mettere ai margini la “filiera del mattone”. Non è una conditio sine qua none per un futuro accordo ma ne non esporre l’ente a nuovi rischi. Ho ribadito che sarà un’opposizione costruttiva nel merito dei temi nell’esclusivo interesse della città ma opposizione dura sul piano politico visto che governano con la destra. Ho ribadito che sono andati molto oltre il patto del Nazareno. Quindi in queste parole dove si intravede la possibilità di un accordo? Assolutamente no. Sono stata chiarissima.