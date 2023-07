Marano, la morte di Iannone è ancora un giallo. I silenzi degli inquirenti e gli ulteriori approfondimenti

498 Visite

Il giallo della morte di Vincenzo Iannone, i silenzi degli inquirenti e della Procura Napoli nord. Il caso sembrava ormai prossimo alla svolta, ma evidentemente qualcosa è sopraggiunto e quel che è sopraggiunto – forse dall’esame autoptico – ha indotto gli investigatori ad ulteriori approfondimenti. Vincenzo Iannone fu trovato privo di vita nella notte tra sabato e domenica, in via Pigno, nella zona collinare della città. Ritrovato in un’auto, una Hyundai, carbonizzato. In zona ci sono telecamere. I carabinieri di Marano hanno vagliato alcuni filmati e hanno interrogato diverse persone. Iannone, 47 anni, secondo gli inquirenti bazzicava nel mondo del piccolo spaccio cittadino: aveva qualche precedente penale e potrebbe essersi messo contro qualcuno. Per ora non ci sono stati fermi, né tanto meno è stata avallata la tesi del suicidio. Tutto è rimasto in stand by da quella domenica mattina in cui il corpo del 47 enne fu ritrovato carbonizzato.













