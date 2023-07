Assunzioni Comune di Napoli, Acampora: “Ora avanti con lo scorrimento delle graduatorie”

47 Visite

Il Capogruppo Consiliare del Comune di Napoli, Gennaro Acampora, è

intervenuto questa mattina a margine dell’Evento celebrativo per

l’assunzione dei nuovi mille lavoratori del Comune di Napoli,

dedicandosi ad ulteriori due importanti temi: l’assunzione delle

maestre e lo scorrimento delle graduatorie: “Con la Delibera approvata

oggi in Giunta Comunale, assumiamo finalmente le 50 maestre vincitrici

concorso che erano in attesa dell’immissione in ruolo” – Acampora,

continua affermando che: “un ulteriore promessa che siamo riusciti a

mantenere, grazie al grande lavoro profuso in queste settimane in

Consiglio Comunale ed in sede di Bilancio, con Ordini del Giorno

specifici, assumiamo finalmente le vincitrici concorso dopo il

percorso di lavoro che ribadisce la verità dell’azione amministrativa

della Giunta Manfredi”. Acampora, inoltre, si è espresso anche sullo

scorrimento delle ulteriori graduatorie: “il prossimo passo sarà

quello di incentivare lo scorrimento delle graduatorie anche per le

ulteriori categorie di lavoratori in attesa di assunzione, un impegno

personale che ho avuto il piacere di ribadire nella giornata di ieri,

a valle di un piacevole incontro intercorso con rappresentanti delle

categorie con le quali ci siamo confrontati”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS