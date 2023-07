Marano, la morte di Iannone: le indagini e i sospetti degli inquirenti

869 Visite

Sarà l’esito dell’autopsia, previsto per le prossime ore, a stabilire la causa del decesso di Vincenzo Iannone, 47 anni, trovato morto carbonizzato ieri mattina in via Pigno. L’uomo era all’interno di un’auto. I carabinieri della compagnia di Marano non escludono alcuna ipotesi: dal suicidio all’omicidio. Vicino all’auto della vittima non sono stati trovati inneschi da parte dei vigili del fuoco. Ma gli inquirenti, ad ogni modo, sono maggiormente persuasi dalla tesi dell’omicidio. Iannone aveva precedenti per droga e, secondo i militari, era inserito in un circuito di piccolo spaccio (hashish in prevalenza) autonomo “tollerato” dalle cosche locali. Si indaga, pertanto, anche e soprattutto su questo specifico versante e in quegli ambienti. Indagini condotte per ora dalla Procura Napoli nord, con il supporto della Dda di Napoli.













