Napoli, domenica con centinaia di agenti in strada

123 Visite

La citta di Napoli, tra le più ed affascinati d’Italia, domenica mattina era “protetta “dalla Polizia di Stato. In campo per garantire ai cittadini e ai turisti di poter trascorrere in tranquillità e sicurezza giornate di assoluto relax e di partecipare alla festa liturgica della Madonna del Carmelo (festa molto sentita dai napoletani, soprattutto da quelli residenti nel quartiere Pendino – Mercato della Municipalità 2), sono scesi oltre un centinaio di agenti che a bordo di Volanti e moto civetta, hanno pattugliato ogni angolo della città e diverse aree.

Numerose pattuglie sono state dislocate in particolare nelle zone degli imbarchi turistici come porto ed aeroporto, senza dimenticare la stazione ferroviaria di Napoli centrale, dove si trovano punti di richiamo di baby gang. I controlli predisposti dalla questura, ha prodotto ottimi risultati sia preventivi che repressivi. Nella zona della Basilica del Santuario Maggiore del Carmine (zona mercato) cosi come al Corso Garibaldi, Corso Novara, Porta Nolana, Corso Umberto (rettifilo), Piazza Dante, Museo, Capodichino (via Ulderigo Masoni), si è percepita quella percezione di sicurezza grazie alla presenza capillare delle Volanti della polizia che hanno passato ai raggi X la città anche mediante posti di blocco. E tutto questo sotto a dei raggi del sole cocentissimi e con una umidità del 55%. Nonostante non si “boccheggiasse”, gli agenti hanno ugualmente alzato la palina d’ordinanza ai veicoli e motoveicoli in transito allo scopo di garantire ai cittadini e turisti una domenica tranquilla ed all’insegna della spensieratezza.

Angelo Covino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS