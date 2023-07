Venere degli stracci, confermato fermo del clochard

92 Visite

l gip di Napoli Ambra Cerabona ha convalidato il fermo emesso nei confronti di Simone Isaia, il clochard 32enne ritenuto dalla Polizia e dalla Procura di Napoli l’autore del rogo che ha mandato in cenere la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto, a Napoli. Riconosciuti sussistenti entrambi i reati contestati dalla Polizia di Stato e dalla Procura di Napoli (sostituto procuratore Federica D’Amodio della V sezione coordinata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli): incendio doloso e distruzione di un bene culturale di rilevante importanza. Nei confronti dell’indagato è stata emessa la misura cautelare del carcere.

“L’incendio, che è stato un momento doloroso, deve essere visto come momento di crescita, di dibattito, di discussione. C’è l’impegno dell’amministrazione, dell’artista e dei cittadini per il rifacimento dell’opera e il crowdfunding è partito oggi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il sindaco ha sottolineato che “il concetto di arte pubblica prescinde da un controllo dell’accesso altrimenti l’avremmo chiusa in un recinto o in un museo” e rispetto al tema dei controlli ha evidenziato che “grazie al sistema di videosorveglianza presente, la persona è stata identificata subito”. A chi ha posto l’accento su come sia stato possibile che l’opera prendesse fuoco considerato che era stata realizzata con materiali ignifughi, il sindaco ha spiegato che “ignifugo non significa che non prende fuoco, ma che ci sono trattamenti volti a ritardare la fiamma. Però qui ci siamo trovati davanti a una fiamma diretta e inoltre in questo caso c’è anche una dimensione artistica e dunque la necessità di rispettare l’effetto di morbidezza dei tessuti”.

In un video appello ad aderire al crowdfunding, Manfredi sottolinea che “ricostruire la Venere degli stracci nella nuova versione che vorrà darle Michelangelo Pistoletto è un modo per risorgere e rigenerarsi dopo l’incendio che l’ha distrutta. E per far questo è necessario che venga dal basso la spinta, il sostegno, dalle aziende e dai tanti napoletani che ci potranno aiutare”.













