Napoli, tentato omicidio bagnino: arrestato un altro 16enne

Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, si comunica che stamattina, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di P.G. un sedicenne gravemente indiziato del reato di tentato omicidio in concorso.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile in relazione all’episodio delittuoso avvenuto domenica scorsa 9 luglio quando, a seguito di una lite per futili motivi avvenuta nella zona di Marechiaro, un uomo è stato ferito gravemente all’addome con due fendenti.

Per tali fatti lunedì 10 luglio la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un sedicenne incensurato ma dalle ulteriori attività svolte è emerso che quest’ultimo nelle fasi dell’aggressione sarebbe stato coadiuvato da un altro giovanissimo che risulta destinatario dell’odierno provvedimento.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.













