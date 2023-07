Marano, lo strano caso delle determine pubblicate con 2 mesi di ritardo: è tutto regolare? E l’Anac potrebbe sanzionare l’Ente

33 Visite

Determine pubblicate con settimane e settimane di ritardo. Gestione documentale degli atti ancora cartaceo, visti contabili apposti con la penna e atti numerati a mano. Insomma a Marano siamo all’anno zero con la digitalizzazione di delibere e determine. La lettura degli atti è pressoché impossibile e la trasparenza è un miraggio. Perché è prassi consolidata la pubblicazione ritardata delle determine dirigenziali all’Albo Pretorio? È questo il quesito che ci poniamo. Analizzando soltanto quanto in pubblicazione nel mese di luglio numerose determine, riguardanti impegni di spesa di maggio e giugno sono state trasmesse solo di recente all’albo. È un fatto gravissimo non solo perché non si dà la possibilità ai cittadini di avere legale conoscenza delle determinazioni adottate dalla amministrazione ma anche perché la pubblicazione rende possibile la presentazione di osservazioni, oppure opposizioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

Numerose falle sono presenti anche nella sezione dell’amministrazione trasparente in particolare nella sottosezione “Bandi di Gara e contratti” nella quale mancano le informazioni relative alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e dalla normativa anticorruzione (legge n. 190/2012). Il dato sui pagamenti dell’anno 2022 manca. La nuova amministrazione dedicherà l’attenzione giusta anche alla trasparenza? E’ tutto regolare? Si rischiano sanzioni dall’Anac?













