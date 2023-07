Marano, furti e rapine. La novità: da pochi giorni in strada anche i carabinieri in moto

150 Visite

Da alcuni giorni il territorio di Marano è, almeno in teoria, più sicuro grazie alla presenza in strada dei motociclisti del Nucleo Operativo e Radiomobile afferenti alla Compagnia di Marano. Le moto, infatti, vanno ad incrementare ulteriormente l’attività di controllo del territorio maranese, già garantita giorno e notte dalle «gazzelle» e dalle pattuglie della Compagnia di Marano, dislocate nei Comuni di competenza. I militari dell’Arma saranno impegnati nella prevenzione di reati contro il patrimonio e contro la criminalità diffusa, soprattutto nel periodo che precede l’estate. La presenza di carabinieri motociclisti serve a rafforzare il presidio sicurezza in un territorio vasto, spesso mal sorvegliato anche per l’assenza di telecamere comunali. Un territorio segnato dalla presenza di mafie e anche di delinquenti comuni, importati e non. Sono moto dotate dei dispositivi acustici di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, che si vanno ad aggiungere alle “veicolari” della Compagnia Intervento Operativo (CIO) del 10* Reggimento Carabinieri Campania, che forniscono un incisivo supporto alle Compagnie e Stazioni territoriali. Un servizio che, dopo la pausa estiva, sarà intensificato sempre di più al fine di garantire con maggiore efficienza e fluidità il controllo del territorio e il pronto intervento nei casi di emergenza, soprattutto nelle zone trafficate, per offrire risposte efficaci e tempestive alle richieste di aiuto. Gli stessi cittadini hanno potuto notare i motociclisti pattugliare la città, dove dilagano furti, atti di vandalismo, liti familiari e dove girano centauri a volte anche su “una ruota” a folle velocità e rigorosamente senza casco e con le chiome al vento.

