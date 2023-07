Festa azzurra e Guest Stars per l’Estate san Castrese 2023: Yuri Salvatore e Ganzo

99 Visite

Sabato 15 luglio a partire dalle ore 20, presso lo slargo antistante la parrocchia san Castrese andrà in scena la tradizionale serata di beneficenza ESTATE SAN CASTRESE-Edizione Scudetto, con il patrocinio morale del Comune di Marano e dedicata quest’anno alla squadra di calcio del Napoli campione d’Italia.

“Il Sindaco è particolarmente lieto di favorire i valori della comunanza, delle tradizioni storiche locali e del bene comune e pertanto ha ritenuto l’evento meritevole di tale riconoscimento per il valore sociale che questo presenta” (Dal sito istituzionale del Comune). Una festa tutta azzurra, quindi, che sarà animata dai talentuosi giovani che frequentano i gruppi parrocchiali con tanto di presentatori, vocalist e una Band strumentale che ricorderà alcuni grandi protagonisti della cultura napoletana, Massimo Troisi, Pino Daniele, Eduardo De Crescenzo e altri, proponendo un ricco repertorio di canzoni legate alla squadra e alla città partenopea. Molto atteso l’intervento di due Guest Stars del territorio: il cantautore e video-poeta YURI SALVATORE, componente della Schola cantorum della parrocchia, il quale omaggerà il padre Federico, noto cabarettista e cantautore italiano scomparso il 19 aprile scorso, e Francesco Coppola in arte GANZO, artista emergente maranese con un portfolio di tutto rispetto avendo già partecipato con successo ad eventi Live in vari Club della penisola, affermandosi con la sua musica, compreso un album intitolato San Castrese, ben oltre i confini regionali e che, proprio nelle ultime

ore, ha pubblicato il suo ultimo brano “Cigolio”, presente su tutte le piattaforme digitali.

Insieme ai tradizionali stand che proporranno panini farciti, bibite e altre delizie gastronomiche, sarà possibile visitare i mercatini e la postazione della UCO san Castrese per chi desidera avere nella propria dimora almeno un oggetto riconducibile alla devozione verso il Santo Patrono. Organizzato dall’ Associazione la Famiglia ODV, l’evento si avvale della collaborazione di tutti i gruppi parrocchiali con il duplice scopo di trascorrere una serata tutti insieme divertendosi in armonia e in maniera solidale. L’intero incasso della serata sarà infatti destinato alle opere caritative della parrocchia.

