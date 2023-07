Incendio allo stabilimento La Torrente: evacuate anche alcune case

84 Visite

Un vasto incendio è divampato nello stabilimento conserviero “La Torrente” a Sant’Antonio Abate, nella provincia di Napoli. Il rogo, di grosse proporzioni, è divampato nella tarda mattinata di oggi nello stabilimento che sorge in via Paludicella, ed è ancora in corso; le cause, al momento, sono ancora sconosciute, e non si hanno, al momento, notizie di feriti o intossicati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per domare le fiamme; sul posto anche i carabinieri per aiutare nelle operazioni e per le indagini del caso.













