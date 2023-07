Napoli, Venere degli stracci data al rogo: fermato un clochard

172 Visite

Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si comunica che questo pomeriggio, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di P.G. S.I., cl. 91, senza fissa dimora, per il reato di incendio e distruzione di beni culturali.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile e da personale del Commissariato Decumani, attraverso le immagini del sistema di video sorveglianza cittadina, hanno consentito di individuare il probabile autore e rintracciarlo in una mensa sita in via Marina.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS