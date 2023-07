Marano, acqua pubblica: Morra incontra il sindaco di Mugnano per aderire ad Apnn spa. Ma l’adesione per Marano non sarà immediata

Il Sindaco di Marano, Matteo Morra, insieme al Consigliere Ing. Mario De Magistris, delegato al ciclo delle acque integrate e sottosuolo, hanno avuto un incontro di grande rilievo con il Sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro. L’obiettivo di questo incontro era gettare le basi per formalizzare l’adesione alla società pubblica APNN SPA (Acqua Pubblica Napoli Nord).

“_Questa adesione rappresenta un passo significativo per garantire un accesso equo e sicuro all’acqua pubblica per i cittadini di Marano – aggiunge l’Ing. De Magistris -_“. L’APNN SPA si impegna a promuovere una gestione responsabile delle risorse idriche, mettendo al centro la tutela dell’ambiente e il benessere dei cittadini.

Il Sindaco Morra ha sottolineato l’importanza di unire le forze tra i comuni limitrofi per affrontare le sfide e raggiungere obiettivi condivisi. Ha enfatizzato il ruolo centrale della collaborazione tra gli enti locali e l’importanza di creare sinergie che permettano di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili.

La collaborazione tra i Comuni di Napoli Nord ha portato alla creazione di APNN SPA, una società che si basa su principi di trasparenza, partecipazione pubblica e sostenibilità ambientale. Questo modello di gestione dell’acqua mira a garantire servizi efficienti e affidabili per tutti i cittadini.

Il Sindaco Morra e il Consigliere De Magistris hanno evidenziato l’importanza di questa joint venture e si sono impegnati a promuovere una gestione responsabile delle risorse idriche e a favorire dialoghi costruttivi con tutti i Comuni coinvolti.

L’adesione alla società APNN SPA rappresenta un passo concreto verso la soluzione delle sfide legate alla gestione dell’acqua, assicurando ai cittadini un approvvigionamento idrico sicuro e di qualità.

Inoltre, il Sindaco Sarnataro ha evidenziato come l’adesione alla società APNN SPA rappresenti un’opportunità per migliorare la gestione dell’acqua. Ha espresso fiducia nel fatto che questa collaborazione possa portare a risultati concreti e benefici tangibili per la comunità.

I tre esprimono la loro gratitudine reciproca e la volontà di collaborare attivamente per assicurare un futuro sostenibile per le città coinvolte.

Nota stampa Matteo Morra sindaco di Marano e Mario De Magistris consigliere delegato al Ciclo delle acque.