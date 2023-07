Napoli, arrestato Belaeff: è contiguo al clan Elia

135 Visite

Su delega del Procuratore della Repubblica f.f. di Napoli, si comunica che ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato Gennaro Belaeff., ventisettenne, pregiudicato della zona del Pallonetto di Santa Lucia, per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco, di munizioni e ricettazione.

L’uomo, in passato già contiguo all’ormai disciolto clan Elia – storicamente operante in quel quartiere – è stato trovato in possesso di una pistola clandestina, con matricola abrasa, e del relativo munizionamento.

L’arresto è avvenuto nel corso di una operazione che gli agenti della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato di P.S. San Ferdinando, hanno condotto a seguito dell’omicidio di Pasquale Sesso, avvenuto nella tarda serata di ieri in vico Solitaria, nelle immediate adiacenze dell’abitazione dell’arrestato.

La vittima, un pregiudicato della zona per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio, è stato attinto da un colpo d’arma da fuoco alle spalle, mentre percorreva la suddetta via a bordo di uno scooter ed è deceduto poco dopo presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso alla quale sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.













