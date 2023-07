Qualiano, la nuova giunta De Leonardis: Fele vicesindaco

56 Visite

Fumata bianca per la nuova giunta De Leonardis. Il primo cittadino, in ritardo di qualche giorno rispetto alla tabella di marcia indicata dopo la vittoria alle ultime amministrative, ha ufficializzato ieri i nomi dei quattro assessori che lo supporteranno nell’azione amministrativa. Il quinto assessore – anche alla luce di qualche difficoltà riscontrata nelle trattative con le forze politiche di maggioranza – sarà indicato nei prossimi giorni o al massimo a settembre. Sarà una donna. Per ora posto nell’esecutivo per Rosalba Fele, vicesindaco con deleghe alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica. A Salvatore Onofaro, ex primo cittadino e attuale responsabile degli enti locali della Lega, l’assessorato ai lavori pubblici, sport e spettacolo. Ad occuparsi di bilancio, finanze e tributi, invece, Tommaso Picascia. Ad Antimo Rinaldi, infine, politiche sociali e ambiente. “Giunta nel segno della continuità da un lato e del rinnovamento dall’altro – sottolinea il sindaco Raffaele De Leonardis – E’ un mix di gioventù ed esperienza. L’obiettivo è di portare a termine il lavoro già avviato nei cinque anni precedenti. Siamo stati premiati dagli elettori per l’ottimo lavoro svolto – aggiunge il primo cittadino di Qualiano – Ora bisogna completare l’opera”













