466 Visite

Omicidio Toscano, condannato Giuseppe Porcelli a 14 anni e 8 mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa nella giornata di ieri dal Tribunale di Napoli Nord, con rito abbreviato.

Porcelli, condannato per omicidio volontario, è stato anche condannato a risarcire la famiglia del professor Toscano per cento mila euro. Assolto invece per il reato di occultamento di cadavere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS