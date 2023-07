Marano, processo politica e camorra. Izzo: “Mai più speculazioni edilizie e lottizzazioni, farò dura opposizione”

Se i riscontri portati in aula dal p.m.Di Mauro venissero confermati dalle tre sentenze di grado, allora vi sarebbe certezza che la politica messa in atto negli anni dalle amministrazioni di sinistra si basasse solo sul cemento e il mattone. Partendo da queste considerazioni é chiaro il mio no al completamento delle lottizzazioni C e D affinché neanche più un metro quadrato del nostro territorio venga inondato da cemento, continuando a fare di Marano uno sterile agglomerato di case senza servizi e infrastrutture. Inoltre, mi auguro che le zone oscure del PIP della masseria Galeotta e di palazzo Merolla con trasparenza la nuova amministrazione comunale possa interagire con gli organi inquirenti per mettere a nudo quelle zone d’ombra e venire a capo di situazioni che in passato forse hanno potuto influire sulla vita democratica della nostra città. Sarò sempre attento su questi temi tutela del territorio e suo armonio sviluppo, mettendo al bando eventuali palazzinari che avessero ancora la voglia di inondare di mattone il nostro territorio. Durante la campagna elettorale fui accusato di avere cemento in testa al posto del cervello, bene forse questa è stata l’unica accusa sensata che mi é stata rivolta, perché durante gli anni a furia di subire colate enormi di cemento sul territorio i neuroni miei e dei cittadini sono stati fossilizzati in cemento ed è giunto il momento di liberare i neuroni dal cemento e porre freno a uno scempio ambientale – sanitario -culturale. Farò opposizione attenta, dura sul fronte della tutela del territorio e della salute pubblica.