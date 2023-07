De Luca insiste con il terzo mandato e polemizza ancora con la Schlein

80 Visite

Nel 2021, in pieno Covid, in Campania non abbiamo aspettato il permesso di qualcuno per istituire la zona rossa quando avevamo l’esplosione del contagio, abbiamo chiuso e basta e ci siamo salvati. Nell’estate del 2021 abbiamo approvato un piano socioeconomico di un miliardo e cento milioni di euro di aiuti. Di questo piano, faceva parte una idea che ci sembrava doverosa di solidarietà: il raddoppio delle pensioni al minimo per due mesi, maggio e giugno. È stata una avventura anche quella perché per motivi di privacy non volevano fornirci gli elenchi dei pensionati. Nonostante tutto abbiamo dato una mano alla povera gente. Noi continueremo a lavorare così, ad essere vicini alla povera gente, ai pensionati, a chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Lo faremo senza vendere chiacchiere. Noi non faremo neanche un euro di debito fino a quando ci sto io alla Regione Campania e conto di starci a lungo, ovviamente». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel corso dell’incontro organizzato da Spi Cgil, dal tema «No all’autonomia differenziata che divide il Paese e penalizza i più poveri», tenutosi al Comune di Salerno.

De Luca, inoltre, è in continua polemica con la segretaria nazionale del Pd e chiede di ottenere un terzo mandato. De Luca, insomma, dalla Regione – nonostante i tanti insuccessi sul fronte dei trasporti e della sanità – non vuole in alcun modo schiodarsi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS