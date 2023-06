MARANO, VARATA LA GIUNTA MORRA. ECCO I NOMI. LUCI E OMBRE. ACCONTENTATA LA MELONIANA GIACCIO CON CARANDENTE, IN GIUNTA TRE TECNICI

67 Visite

Varata la prima giunta del sindaco Morra: in squadra, secondo le ultimissime indiscrezioni, Tina Russo (Bilancio e carica di vicesindaco), attuale funzionaria al Comune di Mugnano, Carmine Carandente (Periferie e sagre), in quota Teresa Giaccio. Consiglieri delegati Domenico Catuogno (Verde pubblico, villette comunali, parchi) e Mario De Magistris (Acqua pubblica). Catuogno è un ex esponente del centrodestra, funzionario Sma, che da qualche tempo ha abbracciato il progetto Morra; De Magistris è invece un ex 5 Stelle, poi dato vicino a Di Maio e all’ex deputato maranese Caso. Lavora presso l’ufficio del Giudice di pace. Carmen Bocchetti (scuola, edilizia scolastica e politiche giovanile), in quota Centro Democratico, Carmine Varriale (Ambiente, polizia municipale), funzionario Arpac, è uno dei tecnici assieme a Russo e all’architetto Gennaro Polichetti che avrà le deleghe ai lavori pubblici e urbanistica.













