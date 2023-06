Marano, giunta Morra: ecco chi sono i tre tecnici in squadra

250 Visite

Gennaro Polichetti (nella foto), ex presidente dell’Ordine degli architetti di Napoli, e Tina Russo, storica responsabile del settore economico-finanziario del comune di Mugnano, sono due dei tre tecnici inseriti in giunta da Matteo Morra. La Russo è artefice del floridi risultati, sul fronte della stabilità di bilancio, dell’ente mugnanese. Anni fa le fu proposto di diventare dirigente a Marano, ma non accettò. Accettò, invece, di entrare in giunta Giugliano (giunta Pirozzi), ma dopo un po’ abbandonò la nave. L’altro tecnico è Carmine Varriale, dipendente dell’Arpac Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS