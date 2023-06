Marano, giunta Morra: stasera la “centesima” riunione di maggioranza

132 Visite

Si terrà stasera la “centesima” riunione di maggioranza, probabilmente l’ultima, prima dell’annuncio della giunta Morra. Il sindaco incontrerà tutti i consiglieri di maggioranza e i coordinatori delle forze che gli hanno consentito di vincere al ballottaggio. Non è chiaro se all’incontro parteciperanno anche i “girati” del centrodestra, che lo hanno sostenuto, e altre note carte da tressette fortunatamente non entrate nel civico consesso e che, stando ai rumors, non dovrebbero avere visibilità in giunta.

Morra, come avevamo anticipato, dovrebbe ufficializzare i nomi degli assessori nella giornata di domani o al massimo giovedì. Saranno quasi tutti di sua stretta nomina (tecnici), tranne due indicati da Centro democratico e Demos. Il partito di Di Fenza avrà un assessorato (Carmen Bocchetti, probabilmente Istruzione o edilizia scolastica), mentre la lista dei Carandente e di Giovanni Porcelli dovrebbe ottenere il ruolo di vicesindaco e non la presidenza del Consiglio comunale, che dovrebbe e potrebbe finire al penalista Pd Gaetano Mosella. Per un anno e mezzo deciderà tutto il primo cittadino, poi in un secondo momento, fatto un bilancio delle cose fatte e non fatte, ci dovrebbe essere spazio per qualche consigliere con il problema del “Mezzogiorno” (piatto in tavola) o per qualcuno che voglia misurarsi con l’impegno nell’esecutivo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS