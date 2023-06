Marano e basso Lazio, hashish: sette arresti e sequestri per 700 mila euro

253 Visite

Per delega del Procuratore Distrettuale f.f. si comunica che, in data odierna, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di sette persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (in particolare hashish) nonché di detenzione, a fini di spaccio, di droga.

Inoltre, è stato contestualmente eseguito un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 700.000 euro, corrispondente al volume di affari che sarebbe stato movimentato dall’organizzazione per la vendita della droga.

In particolare, l’organizzazione sarebbe stata operativa in Marano di Napoli, in altri comuni limitrofi e con propaggini anche in territori del basso Lazio ed avrebbe movimentato la droga mediante l’utilizzo di veicoli appositamente modificati con la predisposizione di vani per l’occultamento dello stupefacente.













