Riforma giustizia, Nordio tiene duro: Meloni prova a mediare con i magistrati

«Tutti indispensabili, nessuno inutile». Tra gli addetti ai lavori le presunte critiche di Giorgia Meloni al Guardasigilli Carlo Nordio vengono ridimensionate. «È un gioco delle parti: Nordio fa il poliziotto cattivo, la Meloni quello buono». La riforma della giustizia è troppo importante per farla saltare. Modifiche in Parlamento ce ne saranno, come è logico, i partiti faranno a gara a intestarsene i meriti come le toghe, tutt’altro che unite. Lo stesso Giuseppe Santalucia è stato sostanzialmente sbugiardato da Md e Unicost prima ancora che dai suoi sullo sciopero e sull’inappellabilità, né Pd e M5s sembrano pronte a buttarsi nel fuoco per salvare i pasdaran della magistratura, la cui reputazione è sotto terra dopo le recenti vicende giudiziarie (dalle chat di Luca Palamara al pasticciaccio Amara-Storari-Davigo).

«Le correnti hanno un valore ideale e rappresentano sensibilità diverse», ricorda il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli intervenendo a Taobuk a Taormina. Se questo approccio è «legittimo», non lo è «la degenerazione del correntismo», da cui stare lontano. È Pinelli a bacchettare indirettamente l’Anm («Non possiamo parlare di qualcosa che ancora non è norma, il disegno di legge non è ancora depositato») e a ricordare che la deriva forcaiola che ha condizionato la politica negli ultimi trent’anni è anche figlia delle intercettazioni a strascico finite sui giornali e delle condanne anticipate a mezzo stampa.













