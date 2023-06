MARANO, GIUNTA MORRA TRA OGGI E DOMANI? EMISSARI DEL SINDACO NELLA TENUTA DELLA CONTESSA

306 Visite

Sarà oggi o domani il “grande giorno”? La fumata bianca per la giunta, la prima del neo sindaco Morra, è attesa infatti in questo lasso di tempo. Ieri gli emissari del primo cittadino, anzi l’emissario principe “ereditario di San Rocco”, si è recato nella tenuta di una nota contessina, un tempo (non lontano) vicino alla destra. Da quanto si apprende si è discusso di assessorati e posizionamenti nel civico consesso. Per il resto i giochi sono quasi fatti: Bocchetti-Aprea o De Magistris, Carandente Lovigino o forse De Biase, due di stretta nomina sindacale e forse il Carandente quartese. L’unico dubbio è per Marano Rinasce. Ne piazza uno o lo lascerà a Morra? Tra oggi e domani, “mezzogiornisti permettendo, ne sapremo di più. Curiosità anche per il duo Bisanzio-Caramella.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS