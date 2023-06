MARANO, VA IN ARCHIVIO LA STORIA DEL CAPANNONE ABUSIVO MAI RIMOSSO NONOSTANTE L’ORDINANZA: VIGILI E CARABINIERI CHIUDONO L’AREA E SEQUESTRANO CONTAINER

165 Visite

Si chiude una delle pagine più buie degli ultimi anni sul fronte abusivismo nella nostra città. Nella giornata di oggi, a quasi cinque anni dall’ordinanza di demolizione emanata dal Comune, è stata chiusa l’area – nei pressi di via Vallesana – in cui una nota azienda del territorio aveva realizzato un capannone abusivo. I container che erano all’interno dell’area, già da tempo acquisita al patrimonio comunale ma mai sgomberata del tutto, sono stati sequestrati. L’informativa sarà inoltrata ai magistrati di Napoli nord, che da qualche tempo seguivano il caso.

In quell’area, a ridosso del cimitero, doveva sorgere una strada finanziata con fondi europei durante la gestione Perrotta. Il Comune di Marano, però, perse i fondi (1 milione di euro) perché nessuno pensò di abbattere la struttura. Ci furono molte pressioni e qualcuno fece finta di non vedere. Si arrivò così alla stagione dei commissari (2016-2018) che intimarono agli autori dell’abuso di rimuoverlo. Le operazioni iniziarono, ma poi – come spesso accade – si fermarono. Da qualche tempo Napoli nord aveva rispolverato la questione e allertato gli uffici competenti, in primis vigili urbani e carabinieri.

L’operazione odierna è stata condotta dalla polizia municipale, nuovamente diretta dal comandante Gianluca Ferrillo, con il supporto dei carabinieri della locale compagnia, diretta invece dal maggiore Alberto Leso, nonché dal personale dell’ufficio patrimonio dell’ente cittadino.













