PAP MARANO: “COSTRUIAMO INSIEME L’OPPOSIZIONE POPOLARE”

Giovedì 22 Giugno ore 18:00 alla Casa del Popolo di Marano.

Invitiamo i cittadini e le cittadine, le associazioni, i comitati, le forze politiche del territorio ad intraprendere un percorso attivo di partecipazione alla gestione della Cosa Pubblica.

Questo primo incontro dovrà servirci per scrivere collettivamente un appello da rivolgere alla nuova giunta e al sindaco Morra affinché, immediatamente, metta al primo posto nella sua agenda, la gestione del servizio idrico integrato, ovvero la questione Acqua che la cittadinanza vuole:

pubblica, fuori dal mercato e dalle speculazioni e dunque fuori dalle grinfie dei privati.

Per una legge regionale del 2015, ogni Comune dovrà affidare ad un gestore unico di Distretto il servizio idrico integrato.

Nell’area a nord di Napoli tra i 31 comuni che costituiscono il Distretto Idrico Napoli Nord si sta ragionando da tempo su quale forma di gestione adottare e 11 Comuni fra questi, dopo avere per mesi discusso e provato a realizzare una rete consortile, sono prossimi a deliberare per la costituzione di una Società per azione pubblica.

La società pubblica è l’unica possibilità ormai consentita per legge, “più vicina” all’azienda speciale consortile che avremmo voluto, resa impraticabile dal DDL Concorrenza.

Il Comune di Marano, nel frattempo, commissariato e assente dal dibattito sulla costruzione della Spa pubblica, è rimasto fuori dalla rete di comuni.

Pertanto, ora è necessario ricordare, a chi si appresta a governare il paese, quanto ribadito ampiamente dai Comitati nel 2021 quando una straordinaria mobilitazione popolare bloccò l’affidamento del Servizio Idrico Integrato alla Acquedotti Scpa: la gestione del servizio idrico deve essere pubblica.

Questa prima assemblea pubblica avrà appunto lo scopo di chiedere al comune di Marano di attivarsi in tempo utile per aderire alla Spa Pubblica costituita dai comuni dell’area nord.