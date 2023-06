Villaricca: si rende irreperibile a un ordine di carcerazione. Carabinieri trovano e arrestano 31enne

128 Visite

Aveva fatto perdere le proprie tracce da 10 giorni. Era il 6 giugno, infatti, quando la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce aveva emesso un ordine di carcerazione nei confronti di Raffaele Errichiello*, classe ’92. L’uomo doveva scontare la pena si 2 anni e 8 mesi di reclusione per rapina aggravata in concorso commessa nel 2014 ma dallo scorso 6 giugno si era reso irreperibile.

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano – dopo una complessa attività info investigativa – hanno rintracciato e localizzato il prossimo 31enne nella cittadina di Villaricca.

I militari, impegnati costantemente nel monitorare il web e gli affetti del ricercato, hanno individuato Errichiello mentre passeggiava a via Luigi Sturzo, nei pressi di un’abitazione a lui in uso.

L’arrestato è ora a Poggioreale a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

* NATO NAPOLI 24.06.1992













