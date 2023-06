Cognati uccisi a Sant’Antimo, il figlio di Caiazzo: “Non è più mio padre, è peggio di un animale”

136 Visite

“Maria Brigida era tutta la mia vita. Stavamo insieme da quando lei aveva 15 anni e io 18. Avevamo tanti progetti, presto ci saremmo sposati. Ora provo solo un dolore profondo e rabbia verso quell’essere che non è degno di essere chiamato papà. È peggio di un animale. Per me è morto». È poco più di un ragazzo, Alfonso Caiazzo, eppure si ritrova costretto a sopportare un fardello enorme: suo padre, Raffaele, ha ucciso la donna che il figlio amava e il marito dell’altra figlia.













