Precarie condizioni igieniche, a Calvizzano chiusa casa per anziani: trasferiti 51 ospiti

Precarie condizioni igienico-sanitarie in una casa albergo per anziani: il Comune di Calvizzano, a seguito di sopralluogo congiunto tra Dipartimento di Prevenzione della ASL NA2 Nord congiuntamente ai Carabinieri della locale Stazione ed al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, ha disposto la chiusura della Stella d’Argento S.R.L.

Ai titolari della struttura, dopo un primo controllo, fu richiesto di sanare numerose criticità rilevate dagli uomini dell’Arma e dagli ispettori dell’ASL NA2 Nord. Da un secondo sopralluogo si è evinto che: “le prescizioni non sono state risolte e pertanto non sussistono più i requisiti igienico – sanitari minimi per l’esercizio di casa albergo per anziani.”

I 51 anziani ospitati ora dovranno far rientro presso le rispettive residenze proprie, di familiari e /o di congiunti. La ricollocazione di eventuali ospiti che si trovano nella condizione di indisponibilità di diversa residenza o domicilio, presso analoghe strutture, sarà a carico della società Stella d’Argento srl;













