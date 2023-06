Mugnano, le due vittime nello schianto del Piper: Luigi ed Enrico, padre e figlio

1.849 Visite

Luigi ed Enrico Amatore sono le vittime dell’incidente in volo avvenuto a Cellole, nel Casertano. Da quanto si apprende sarebbero rispettivamente marito e figlio della dirigente scolastica del liceo Segrè di Marano e Mugnano.

Enrico (nella foto) pare fosse entrato in aeronautica e stesse per acquisire il brevetto di volo. Era molto noto negli ambienti cestitici della città; il padre, invece, è un agente della municipale di Napoli in pensione. Avevano 21 e 64 anni.













