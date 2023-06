Tragedia a Cellole, precipita Piper: due morti, sono di Mugnano

645 Visite

Sono due i morti in seguito all’incidente in volo di questa mattina nel casertano: il velivolo Piper è precipitato a Cellole ed è finito in un canale, nei pressi del caseificio «Cilento». E’ successo un’ora fa, in un’area per fortuna non abitata. Le vittime, padre e figlio, risultavano residenti a Mugnano di Napoli. Enrico Amatore, 21 anni è l’identità della prima vittima. Luigi, il papà, la seconda. Sul posto si trovano i vigili del fuoco di Caserta e i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca che hanno subito avviato le indagini. Si tratterebbe del figlio e del marito di una dirigente scolastica del territorio.

Il Piper è stato concepito come velivolo militare da collegamento e osservazione. Sembra che l’aereo, con a bordo due persone, sia finito in un canale con l’arrivo del maltempo improvviso, ma la dinamica esatta è ancora tutta da ricostruire. Stando ad alcune indiscrezioni, i velivolo è irriconoscibile, accartocciato: i vigili stanno cercando di aprire un varco fra le lamiere.













