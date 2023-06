AVERSA. POLIZIA LOCALE, ASL IGIENE SANITA’ PUBBLICA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CONTROLLANO ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE. DENUNCIATI DUE TITOLARI DI ATTIVITA’ PER LAVORATORI A NERO

103 Visite

la Polizia Locale di Aversa, diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, unitamente

alla dott.ssa Pezone e dott.ssa Di Caprio del Dipartimento di Prevenzione sui luoghi di

lavoro Asl Caserta ed alla dott.ssa De Luca e dott. Lanzano Dipartimento Igiene e Sanità

Pubblica Asl Caserta, hanno ispezionato una serie di attività di somministrazione di

alimenti e bevande su Via Roma. Le attività poste in essere rientrano tra i controlli che

vengono posti in essere costantemente per garantire la tutela della salute dei consumatori

e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare in due attività un Bar ed una Pizzeria è

stato accertato che due lavoratori sono risultati essere in servizio a nero, senza un

regolare contratto di lavoro, senza la prescritta formazione e senza la visita medica. Per

un locale disposto il divieto di utilizzo di un soppalco, assenza di estintori previsti per

legge. I titolari delle società da cui dipendevano i lavoratori sono stati denunciati

all’Autorità Giudiziaria per sfruttamento dei lavoratori. Sono in corso ulteriori attività di

indagine per la verifica di altra documentazione prevista dalle normative vigenti in materia.













