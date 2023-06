Saggio di fine anno alla Scuola dell’infanzia Plesso Montale di Mugnano

46 Visite

“In fondo al mare” è questo il tema del saggio di fine anno della Scuola

dell’infanzia Plesso Montale del secondo Circolo Didattico “Giancarlo Siani” di

Mugnano, diretto dalla preside Maria Rosaria D’Angelo. L’ 8 giugno non è una

scelta a caso, ma rimanda alla giornata degli Oceani e della loro salvaguardia. Il

plesso della scuola Montale, la cui referente è la maestra Pina Palma, ha un’utenza

di bambini dai 3 ai 5 anni distribuiti in sei sezioni e si avvale di un gruppo di

docenti preparato e attento, supportato dai collaboratori scolastici. Il saggio è il

primo grande momento di partecipazione delle famiglie dopo i limiti imposti dalla

pandemia. Accolti da una scenografia marinaresca i piccoli allievi sono diventati

parte integrante dell’universo di Nettuno a cui si sono uniformati con una

coreografia sentita e coinvolgente. Il mare, evocatore di vacanze, divertimento si è

offerto allo sguardo come mistero e conoscenza della biodiversità, rivisitata dai

piccoli allievi, guidati da Maestre un po’ speciali. Vedere al di là dei sogni,

prendere per mano dei bambini e condurli verso la libertà è il fine del progetto

educativo. La Scuola concorre alla crescita e non dimentica che essa si esprime

attraverso lo stupore e la meraviglia. La platea affollatissima dei genitori

commossa, avvolta dalle reti di un novello acquario, ricorderà un mare di bimbi

con ritmi e colori, con voglia di sole, nell’eterna risacca della vita. Un plauso alle

Maestre: Filomena Martino, Marinella Beatoino, Palma Basile, Anna De Stefano,

Rosaria Piantedosi, Maria Cipolletta, Maria Abbate, Clelia Giaccio, M.Rosaria

Levita, Luisa Taglialatela, Tonia Nicorvo, Rita Zullo, Giusi Capasso, un grazie alle

collaboratrici Carmela Palma e Angela Napolano.













