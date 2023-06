Marano. Rubano un’auto in un condominio di Via Unione Sovietica: ecco le immagini

258 Visite

Sono bastati pochissimi minuti ai banditi che stanotte hanno fatto irruzione in un condomio di Via Unione Sovietica, per portare via una Citroen C3. Alle 3.20/3.30 tre uomini a volto coperto sono entrati, con nonchalance, nel viale antistante il palazzo adiacente il mercato ortofrutticolo. Prima hanno scrutato le auto parcheggiate, poi hanno scelto la preda preda migliore. Dopo diversi minuti trascorsi a bordo per far partire il veicolo si sono dati alla fuga. Nell’ultimo periodo Via Unione Sovietica è diventata terreno fertile per le bande di ladri che riescono a mettere a segno colpi senza alcun tipo di difficoltà. I residenti sono stremati e ogni giorno cresce sempre di più la paura. La banda sta seminando terrore su tutto il territorio e a pagare lo scotto della criminalità sono sempre i cittadini.













