Villaricca, Giugliano e Mugnano. Il Clan Ferrara-Cacciapuoti faceva affari anche sui defunti: racket su lapidi e fotografie

Anche i morti erano fonte di guadagno per il Clan Ferrara – Cacciapuoti di Villaricca. È questo quanto emerge negli atti dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta dei Magistrati della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 19 persone (di cui 3 già detenute), gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, violazioni alla normativa sulle armi e sugli stupefacenti e tentato omicidio (tutti aggravati dalle finalità di agevolazione del clan). Il sodalizio criminale avrebbe messo anche le mani sul Cimitero di Villaricca. 100,00 euro per ogni salma sepolta e 5,00 euro per ogni fotografia apposta sulle lapidi: queste le richieste degli esponenti del clan formulate ad una ditta operante nel cimitero villaricchese, esercente la fabbricazione delle lastre di marmo per tumulazioni e inumazioni delle salme.

In cambio del corrispettivo da versare nelle casse del clan, l’impresa avrebbe potuto operare in “tranquillità”. In particolare – si rileva che – l’indagato MAURIELLO Giuseppe, classe 1966, alias “Peppe o’ jey” o “Peppe a’ sciorda” in maniera sistematica, era solito annotare il numero dei decessi che si verificavano nel comune di Villaricca, al fine di calcolare l’importo della somma di danaro che i proprietari della ditta operante nel cimitero erano costretti a corrispondere al clan, a titolo di tangente per l’esercizio della loro attività imprenditoriale, calcolabile in proporzione al numero delle salme da seppellire presso il locale cimitero. L’informatore di MAURIELLO era un tal “Agostino” incaricato di affiggere i manifesti funebri, il quale forniva aggiornamenti sul numero dei morti che si registravano a Villaricca, motivo per cui “quelli”, con chiaro riferimento alle vittime dell’estorsione, individuate – dagli inquirenti – nella ditta omissis, non avrebbero potuto mentirgli (“…quelli una bugia non ce la possono dire”) – dice Mauriello.

Gli affari però non sempre andavano nella direzione giusta, tant’è vero, che a lamentarsi delle poche morti era lo stesso MAURIELLO, il quale nel corso di una conversazione con un sodale (MONTELLA Antonio) riferiva (“…non muoiono più le persone Antonio, non stanno più morendo”).

Ecco l’estratto di un’intercettazione a carico di MONTELLA Antonio e MAURIELLO Giuseppe

Passano davanti al cimitero di Villaricca

MONTELLA Antonio: che ha detto…domani ?

MAURIELLO Giuseppe: domani mattina…oggi la mettono e domani gli portano i soldi

MONTELLA Antonio: e quello non disse che ne misero già due? …sempre quelle due là sono?

MAURIELLO Giuseppe: sempre quelle due là sono? …non muoiono più le persone Antonio….non stanno più morendo…100 ce lo diede e 100 ce lo deve dare … io tengo Agostino che lui pure mi fa sapere……non ci sta niente! Quello che attacca i manifesti, la bugia non ce la possono dire …

…Omissis… dalle ore 12:05:03 alle 12:08:15 la conversazione è irrilevante ai fini dell’attività

L’autovettura transita per Corso Vittorio Emanuele di Villaricca (NA). Giunti all’altezza del civico n. 76 si sente:

Trascrizione dalle ore 12:08:16 alle ore 12:09:02

MAURIELLO Giuseppe: vai piano, fammi vedere… incomprensibile… no, qua non l’hanno messo… sta di là… volevo vedere se ora è il morto o è il trentesimo. Io qua mi vado ad “affacciare” (leggere n.d.t.), tutti i giorni, è obbligatorio chi è a Villaricca…incomprensibile… qua vicino

MONTELLA Antonio: tu quando esci di casa li vedi

MAURIELLO Giuseppe: è normale, vado a fare il controllo vicino alla tabella, no? Tutte le mattine…

MONTELLA Antonio: cosa successe quando si …incomprensibile…?

MAURIELLO Giuseppe: eheheh (sorride)… li hanno portati a Giugliano…ehehehe (sorride)…incomprensibile…non è mai successa una cosa del genere. E perché li hanno attaccati qua a Villaricca?

MONTELLA Antonio: perché questi sono di Villaricca

MAURIELLO Giuseppe: disse che erano di Villaricca ed avevano i parenti a Giugliano…. va bene













