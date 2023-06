201 Visite

Incidente stradale poco fa, tra Marano e Calvizzano, nei pressi del ristorante Salvatore. Coinvolte due auto in un frontale. Sul posto i carabinieri della compagnia di Marano. Da quanto si apprende sarebbe coinvolta anche una bambina. Per fortuna, però, le sue condizioni non destano preoccupazione, così come quelle degli altri passeggeri.













