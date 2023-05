Pianura e Quartieri Spagnoli, arresti

106 Visite

Pianura: scoperta una serra di marijuana. Arrestato un uomo.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Vicinale Torciolano presso un appezzamento di terreno in uso ad un uomo dove, in un capanno adibito a serra, hanno scoperto 25 piantine di marijuana coltivate in appositi vasi; inoltre, lo stesso è stato trovato in possesso di un cellulare e 1485 euro.

Ancora, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, adiacente al terreno, rinvenendo nel sottotetto una stanza adibita a sala di essiccazione, completa di lampade riflettenti e di un sistema di ventilazione ed aspirazione per accelerarne la crescita, 226 grammi circa di marijuana, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga ed altri 10.685 euro.

Un 61enne napoletano è stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Quartieri Spagnoli: evade dagli arresti domiciliari e tenta di rubare uno scooter.

Arrestato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di due persone che stavano spingendo un motociclo lungo la Scala di San Pasquale.

I poliziotti, giunti in via Croci Santa Lucia al Monte, hanno notato i due uomini che, alla loro vista, hanno lasciato cadere a terra lo scooter per poi darsi alla fuga; entrambi sono riusciti a dileguarsi ma gli operatori hanno riconosciuto uno di essi, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Quest’ultimo poco dopo si è recato presso l’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato rintracciato; inoltre, gli agenti hanno verificato che il motoveicolo che i due stavano spingendo era stato asportato poco prima da corso Vittorio Emanuele.

Un 39enne napoletano è stato arrestato per evasione e tentato furto aggravato.













