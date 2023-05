Evasione fiscale, Meloni: “No all’accanimento sui piccoli commercianti, ma pugno duro contro le big company”

110 Visite

“La sinistra dice: voi volete gettare la spugna contro l’evasione fiscale. Ma l’evasione si va a cercare dove sta, nelle big company, non dal piccolo commerciante dove vai a chiedere pizzo di Stato”, le parole di Giorgia Meloni a Catania. Parole che hanno alimentato, come sempre, le solite polemiche.

Il tema dell’evasione fiscale è sempre d’attualità in Italia, soprattutto perché si tratta di un problema che il Paese si trascina dietro da anni. L’ultimo rapporto sul tema della Cgia (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) di Mestre, basato sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istat relativi al 2020, indica che la regione meno virtuosa è la Calabria, dove per ogni 100 euro di gettito fiscale incassato ne vengono evasi 21,3. Seguono Campania (20 euro evasi ogni 100) e Puglia (19,2 euro ogni 100). Ma il fenomeno, in misura più o meno maggiore, è comunque presente in tutte le regioni.













