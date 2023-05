Calvizzano, arriva il festival dedicato al food: prodotti tipici locali, musica e intrattenimento dal 16 al 18 giugno 2023 in Villa Calvisia

338 Visite

Tre giorni dedicati unicamente allo street food e agli alimenti tipici locali e nazionali più apprezzati e conosciuti: è la prima edizione del Festival dedicato al cibo, in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno in Villa Calvisia a Calvizzano. L’appuntamento è organizzato dall’associazione culturale e di promozione sociale eventi e mercatini (AMIP) e gode del patrocinio morale del Comune.

Oltre alle svariate tipologie di cibo da poter degustare ci saranno diversi gruppi musicali e comici che si alterneranno sul palco: venerdì 16 alle ore 21.00 l’appuntamento è con i Sex and The Sud di Made in Sud, sabato 17 alle 21.00 è il turno di un gruppo folkloristico che suonerà musica napoletana dal vivo e domenica 18 dalle 18.00 le mascotte della Walt Disney e la baby dance allieteranno i bambini, a seguire Dj set e alle 21.00 grande concerto musicale con l’artista Paola Pezone.

“Siamo ai nastri di partenza di una stagione estiva ricca di eventi. Il terzo weekend di giugno segna l’inizio delle manifestazioni che termineranno con la ricorrenza del santo patrono di San Giacomo Apostolo. Questa rassegna di eventi del Food sono un’autentica novità per il nostro paese. Tanti ambulanti ci verranno a trovare da diverse regioni d’Italia e questo contribuirà a far conoscere il nostro comune al di fuori dei comuni locali. Ci aspettano 3 giorni di sorrisi, ottimo cibo, bella musica e tanta spensieratezza, che, ora più che mai, è necessaria. Ringrazio per l’impegno profuso nell’organizzazione degli eventi l’Assessore Arianna Ferrillo che ha saputo realizzare un’iniziativa autentica e originale. Vi aspettiamo in tanti” – ha dichiarato il Sindaco Giacomo Pirozzi.