Amministrative Marano, tutti i voti dei consiglieri di tutte le liste. Gli exploit e i flop

Con largo anticipo, come sempre rispetto ai competitor, pubblichiamo i dati relativi ai voti dei consiglieri, nella consapevolezza che tutti li copieranno nell’arco di pochi minuti.
FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI
Cognome Nome Preferenze
GIACCIO TERESA 842
CARANDENTE CARMINE 633
PASSARIELLO LORENZO 365
NEOLA IMMACOLATA 180
IACOLARE ANTONIO 92
CUOZZO NATALE 60
LICCARDO MARCO EVANGELISTA 41
FIORELLATO ANGELO 35
MORRA GIOVANNI 33
IANDOLI ERNESTO 22
GIALONE MASSIMO 19
ESPOSITO ANNAMARIA 16
MAURIELLO DOMENICO 11
MUSETTA DARIO 9
TOPO VINCENZO ALFREDO 7
CARPUTO MARIANNA 6
DI MARO GIOVANNA 6
SAGGIOMO FEDERICA 5
DE MARINO SEFORA 4
DE BONIS CRESCENZO 2
DE STEFANO FRANCESCO 2
NAPOLANO GENNARO 2
PISCOPO MARTINA 1
SCAPOLATIELLO CARMINE 0
PREFERENZE AL CANDIDATO
ELEZIONI COMUNALI DEL 14 MAGGIO 2023
Lista : FORZA ITALIA
MOIO NICOLA 412
MALLARDO ROSA 246
ALFIERO CASTRESE 180
CIOFFI MARIA 121
CECERE ANIELLO 110
CATONE PASQUALINA 37
DAMONE ANTONIO 27
POLVERINO MARIO JUNIOR 27
COZZOLINO SALVATORE 13
ESPOSITO GEREMIA 11
PELUSO PASQUALINA 11
DE FELICE MARIO 8
PARAGLIOLA ROSA 8
FUSCO DANIELE 7
CIPOLLETTA GIULIANO 5
RUGGIERO VITTORIA 2
SANTORO MARIA 1
PACILIO CARMINE 1
MARTINO GIOVANNA 1
PACILEO MIRELLI LORENA 0
Lista : SCHIATTARELLA SINDACO
ABBATIELLO LORENZO 282
NUVOLETTA GIUSEPPINA CLIO 128
PELLICCIO MICHELE 43
ROTOLI DOMENICO 41
GIORDANO CATERINA 38
MESSINA LUCA 35
MIGLIACCIO GIUSTINA 27
MOIO LUCIANA 26
GUADAGNO SILVIA 21
SCHIATTARELLA SIMONA 17
ANGELILLO ALFREDO 14
POSSIDENTE MARISA 9
CERULLO PATRIZIA 8
CHIACCHIO CARLA 1
GRIMALDI PAOLO 0
PALUNBO GIACOMO 0
LEZOCHE PAOLO 0
ANSALONE MARIO 0
Lista : PER LE PERSONE E LA COMUNITA’
ESPOSITO ALFONSO 351
MUSCOLO ADELAIDE 182
CARRIAGGIO LORENZO 140
SPINOSA ANTONIO 96
FORINO ANTONIO 63
DI MARO TECLA 57
FORMICHELLA RAFFAELLA 39
PORZIO MICHELA 33
D’ANGELO FERDINANDO 30
FIORETTI FABIANA 27
MORFEO CARMINE 26
VANDEKERCKHOVE SACHA DANIEL 20
PORCARO GIOVANNA 17
PENNINO GIUSEPPE 13
ARRICHIELLO FRANCESCO 7
PELLEGRINO ANNA 6
DRIDI NICOLETTA 4
PLATONE ALESSANDRO LAMBERTO 4
COLANTONIO ANDREA LUCA 1
D’ORSI ROSA 0
GILIBERTI LUIGI 0
MAZZONE LUCIA 0
PAPARO CLAUDIO 0
SANNINO VINCENZO 0
Lista : MOVIMENTO 5 STELLE
MOIO MARIA 142
GAROFALO ANNA 130
CAVALLO GERARDA 124
LANZARO SALVATORE 101
IANDOLI ERNESTO 65
CAPRETTO GIUSEPPE 59
DI RUGGIERO PAOLA 51
ASPASINI ALESSANDRO 46
MADALUNO MICHELE 45
DE CARMINE ANTONIO 34
CALIENDO GIOVANNI 30
GUIDA FABIO 29
CAPRETTO MARIAROSARIA 18
PRINCIPE CARLO 17
POERIO SALVIONE GIANLUCA WALTER 8
TAMAGGIO LIVIA 2
Lista : MCM MOVIMENTO CIVICO MARANESE
Cognome Nome Preferenze
CERULLO ANTONIO 177
NAPOLANO MICHELE 138
CAMPOCHIARO MIKAELA 91
D’ANGELO ANTONIO 60
SCOGNAMIGLIO MAURIZIO 51
PALUMBO ANNARITA 49
COPPOLA FRANCO 45
DI LAURO FILOMENA 20
GUADAGNO STEFANIA 20
CRISCUOLO ARTURO 19
SERGIO ANTONIO 18
ALVITI GIUSEPPE 15
GARGIULO GIANFRANCO 13
GIORDANO FLAVIA 13
MARSICO MASSIMO 9
CHIANESE ANNA 8
BUONO LORENA 6
MEGALI ANNALISA 6
DE GENNARO MATTEO 6
CARIELLO MICHELE 3
BATTILOMO DANIELE 3
ALIOTTA MANUELA 2
ESPOSITO MIRKO 1
VICCHIARIELLO ADDOLORATA 1
Lista : FARE MARANO DEMOCRATICO
RUSCIANO NUNZIO 162
TAGLIALATELA TERESA 152
PACE ALESSANDRO 103
AMOROSO ANDREA 87
DEL VECCHIO VINCENZO 56
ZINNO SALVATORE 54
D’AMBROSIO DANILO 37
SCARPATI ADELAIDE 31
MARCHESANO ROSA 30
CARPUTO MARIA ROSARIA 28
ANDRETTA VINCENZO 17
VITAGLIANO MARZIA 17
MIGLIACCIO MARIA 16
CHIANESE MARIARCA 12
DE ROSA FRANCESCO 12
NEGRONI SIMONE 12
PASSERO MENNA CARMELA 12
BARONE FEDERICA 10
SATALINO MARIANO 8
VERDE LUIGI 8
SALZANO ALBINA 5
MOIO EDUARDO 3
ARAMINI CATERINA 0
SORRENTINO ALESSIA 0
Lista : INSIEME SI PUO’
Cognome Nome Preferenze
DE STEFANO SALVATORE 468
SANTORO FRANCESCO 384
FRECCIARULO TERESA 297
LICCIARDI GIOVANNI 286
D’ORSI ANNUNZIATA 283
MARZI GIOVANNI GIUSEPPE 263
SARRACINO DENISE 179
BAIANO BIAGIO 106
POLVERINO ROSA 84
VIGLIONE FILOMENA 82
IORIO DONATO 74
SOLLO FRANCESCA 49
DI MARO GIOVANNI 42
CICCARELLI AGOSTINO 33
DI DONATO FRANCESCO 17
PERNA LOREDANA 17
BOTTA LUIGI 16
CASTELLONE GENNARO 15
IACONE LUCA 7
GAMBOCCI GENNARO 6
D’ANGELO MARIA 4
NAPOLANO VINCENZA 2
SANSONE ANTONIO 1
MAMMANO LUCA 0
Lista : LISTA IZZO SINDACO
Cognome Nome Preferenze
CARBONE SALVATORE 222
MIGLIACCIO FRANCESCO 133
SPINOSA CARMELA 106
D’ANGELO ROBERTA 83
ASTARITA CONCETTA 80
DI LANNO GIOVANI 71
CERASUOLO DOMENICO 27
NAPOLANO DOMENICO 27
GUARRACINO OLGA 26
PAOLELLA ROBERTO 21
DI GUIDA DAMIANO 18
DE PROSPERIS CARMINE 16
PONTICELLI ANTONELLA 16
DI MAIO ANGELO 12
GUIDA MARIANNA 9
PRIORI GIANMARIA 7
CODA ANGELA 6
MENDITTO GILDA 6
CERASUOLO MATTIA 5
PASSARO RITA 3
SENA MARIA 3
CIOTOLA VINCENZO 2
LICCARDO RENATO PATRIZIO 2
GENOVESE DOMENICO 1
Lista : MARANO RINASCE
CECERE LUIGI 205
DI MARINO LUIGI 204
CATUOGNO DOMENICO 189
CHIANESE ANTONIO 188
LEPRE VINCENZO 150
VALLEFUOCO FRANCESCO 149
SIMEOLI VINCENZO DANIELE 142
SANTOPAOLO ASSUNTA 120
TALAMO OLGA 90
CASTALDO ORAZIO 80
PALMA VITTORIA 78
DI PALMA CARMELA 77
AMATORE SANTOLO 62
MORRA FRANCESCA 54
BOCCHETTI ELISABETTA 46
MIGLIACCIO ANNALISA 45
SEVERINO MIRKO 42
ALBANESE CARLO 39
CAIAFA CIRA 31
RUSSO GENNARO 14
MOTTOLA DOMENICO 9
RUSSO VINCENZO 1
D’AURIA ROSA 0
RICCIO ERIKA 0
Lista : MARANO NEL CUORE
Regione: CAMPANIA
MANCINI DIEGO 200
MAIELLO PAOLA 154
CORIGLIANO FEDERICA 39
CAFIERI DIEGO 36
NAPOLANO VITTORIA 16
DE FILIPPO ANTONIO 16
DE BIASE ANTONIO 15
BONAVOLONTA’ MANUELA 3
CASTELLONE MARIA 3
MANCO RAFAELLA 3
PALMA CLAUDIO 3
MAURIELLO MARIA PIA 1
TORRENTE GIULIA 0
COLELLA STEFANIA 0
SIMIOLI GIUSEPPE 0
DI LANNO GELSOMINA 0
Lista : PARTITO DEMOCRATICO
Cognome Nome Preferenze
MOSELLA GAETANO 262
PARAGLIOLA DOMENICO 250
APREA ELENA 249
DI LUCCIO DAVIDE 182
DE MAGISTRIS LUISA 162
SORRENTINO ROBERTO 124
ACCONGIAGIOCO MARIA 118
VALLEFUOCO GINA 112
AMIRANTE PASQUALE 83
ANEPETA ALESSIO 74
MERCOGLIANO ANGELA 74
ESPOSITO VINCENZO 71
CHIUMMARIELLO GENNARO 61
CACCIAPUOTI BIAGIO 60
DI MATTEO SALVATORE CIRO 32
PICARIELLO ANDREA 31
MORRA TERESA 16
MALLARDO DOMENCO 11
MAVARO ALESSANDRA 5
RICCIARDIELLO ANTONIA 4
DE VITA GENNARO 1
APROVITOLA MARTA 0
DI GIROLAMO GENNARO 0
VETREI STEFANO 0
Lista : DEMOS
DE BIASE MARIA TERESA 292
MARRA ALESSIO 284
PAOLONE PASQUALE 145
SARRACINO VINCENZO 86
DE BIASE VINCENZO 62
FUSCO FRANCESCO 57
CARANDENTE ANGELO 47
DE MARINO ANTONIETTA 40
RUGGIERO RAFFAELE 30
SCHIATTARELLA ALESSIA 29
MARZANO ARTURO 21
MUSELLA RAFFAELE 15
VARRIALE STEFANIA 10
DI PALMA PIERPAOLO 9
NEBBIA PASQUALE 6
VARRIALE GIUSEPPE 4
CRISCUOLO EMILIA 3
MAZZARELLA DOMENICO 2
SENSALE EMANUELA 1
ESPOSITO LUCA 1
ANGELLOTTI PIETRO 0
DE SICA MARIA CARMELA 0
BEVILAQUA MARIA 0
Lista : CENTRO DEMOCRATICO
Cognome Nome Preferenze
ARIA TERESA 191
BATTILOMO VINCENZO 177
BOCCHETTI CARMELA 148
NASTRO EMANUELE 89
FERRARA ANTONIETTA 53
COSCIONE ILARIA 44
MAISTO GABRIELE 43
SIMEOLI CESARE 38
QUINTAVALLE FORTUNATO 37
TERRAZZANO GIULIANA 27
PEZZILLO GIOVANNI 26
TUCCI VINCENZO 17
DE TOMMASO ROSARIO 16
ZICCARDI ANTONIO 16
GALLO ANTONIO 15
ARENA MANUELA 13
D’URSO GIOVANNI 10
RONCA GIAN MARCO 8
SIMEOLI CARLO 8
AMODEO SOFIA 3
NAVARRA ROBERTO 0
ONOTRI GIOVANNI 0
TORCASIO CLAUDIA 0
Lista : MARANO IN EUROPA
DE MAGISTRIS MARIO 93
AMBRO’ GIUSEPPE 60
BENVENUTO ADA 44
BEATOINO COSTANTINO 44
MONTELLA ITALO 43
DE FENZA FRANCESCO 20
VECCIA ANDREA 16
ANSINI MARIO 16
CARANNANTE SONIA 12
RUGGIERO MARIO 11
TORTORA FRANCESCA 6
CASTIGLIONE LUCIA 5
CASUSCELLI PAOLA 4
ADDEO DOMENICO 3
CARANNANTE MARIA CRISTINA 2
GAMBARDELLA LUCIANO 0
VIOLANTE EMANUELE 0
RICCIARDIELLO GIUSEPPE 0
Lista : MARANO POPOLARE
FULGIERI PAOLO 10
FARAGO ANNA 8
SITARO DONATO 7
PASSARO LUIGIA 6
PRUDENZIALE FRANCESCO 6
POLVERINO DAVIDE 5
MEZZACANE MARIA 4
MELILLO SARAH 4
TOTARO ARMANDO 4
COTARELLA GIUSEPPE 3
PARAGLIOLA EMANUELE 3
NAPOLITANO SALVATORE 2
ROMANO MICHELE 2
CARUSO TIZIANA 1
CATINO VITO 1
FALCONE GIOVANNA 1
16/05/2023 05:28.42
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PREFERENZE AL CANDIDATO
ELEZIONI COMUNALI DEL 14 MAGGIO 2023
VISONE CORRADO 1
WANDERLINGH CLAUDIA 1
ERRICO LUCIA 0
IPPOLITO VIRGINIA 0
LAGHEZZA SIMONA 0
RICCIARDELLI CIRETTA 0
ROSSI MARCO 0
SCHIATTARELLA MARIA ROSARIA 0
Lista : POTERE AL POPOLO!
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: MARANO DI NAPOLI
Sezioni Pervenute: 49 (Totali: 50)
Cognome Nome Preferenze
NASTI ANIELLO 184
LICATA FRANCESCA 131
RUSCIANO VINCENZO 86
COPPOLA ANTONIO 68
DE FALCO ALESSANDRO 61
LUCIGNANO TONIA 54
SIMIOLI BENIAMINO 42
FICARRA EMILIA 41
LUISE GABRIELLA 38
SARRACINO FILENA 31
NAPOLITANO FLORA 29
TRANCHINO FRANCESCA 24
ERBA NATASCIA 23
DI MAIO RITA 21
ALVINO LUIGI 17
BASELICE DANILO 17
NOVIELLO GIUSEPPE 13
TAGLIALATELA ARTURO 12
VILLA EMANUELE 11
DAMIANO ALESSANDRO 10
CARRUOLO VALERIA 6
COMPAGNONE MARIA ROSARIA 3
TIERI ROBERTO 2
ANZALONE MARIA GRAZIA 0
Lista : ALLEANZA VERDI E SINISTRA
GUADAGNUOLO MOIO ROSARIA 123
DE NOTARIS ANTONIO 80
NOTORIO GABRIELLA 70
MORRA ROSANNA 51
VERDE MARIANNA 40
SCHETTINI LUIGI ANTONIO 38
FALANGA RENATA 34
BALDASSARRE MARTINA 30
FERRERO MARIANO 24
SAULO PATRIZIA 22
NAPOLITANO PAOLO 15
ALVINO ALFREDO 11
GREGORIO RENATO 7
FRISCIA MASSIMILIANO 6
GIGLIO ALFONSA 5
MAIURANO VINCENZA 5
VITTORIA AURORA 5
CAPASSO DANIELE 1
CAROTENUTO SALVATORE 0
CORRADO BRUNELLA 0
CAIAZZO GIORGETTA 0
MOLTALTO GIOVANNI 0
PICARDI PAOLO 0
VALLONE DAVIDE 0
Lista : FREE MARANO DI NAPOLI
CIMMINO PASQUALE 64
VACCARO CARUSO GIUSEPPE 51
MAIELLO DANILO 51
GERANIO ANNA 50
LEONARDO VINCENZO 32
SAGGESE PASQUALE 28
STRIANO STEFANIA 22
COPPOLA TOMMASO 21
PASSANTE GAETANO 21
WIRZ GIUSEPPE 19
GALARDO DOMENICO 17
CAPORIZZO ANTONIO 14
POLLIO PASQUALE 8
VARRIALE FORTUNA 3
DONADIO STEFANIA 2
STRIANO ADA 2
AVOLIO MASSIMO 0
FIORENTINO MARIA 0
Lista : LA CITTA’ DEI DIRITTI
SAVANELLI LUIGI 308
NAPOLANO IDA 247
MARONO LUANA 170
GRAMAGLIA LOREDANA 149
CORETTI GIUSEPPE 135
TOTARO ALESSANDRO 123
PANZETTI FRANCESCO 97
NOCERINO SALVATORE 94
NAPOLANO MARIA 80
FUMO SILVANA 54
MAJA MARTINA 53
TROMBETTA ISABELLA 50
SALOMONE ALESSANDRA 32
MORRA CONCETTA 28
TORALDO ELISABETTA 25
CAVALLO FRANCESCO 23
CORDAME ILARIA 16
DE CARMINE SALVATORE 16
DE TOMMASO ANGELA 16
BALIA ANDREA 10
DE ROSA MARIA ROSARIA 8
TERRACCIANO MAURIZIO 6
LUONGO FRANCESCO 3
ROMANO GIOVANNI 3
Lista : INSIEME PER MARANO
Regione: CAMPANIA
MONTELLA MICHELE 73
DE LIBERTI FRANCESCA 37
IPPOLITO SARAH 34
ALEANDRO MICHELE 29
DI PALMA GIUSEPPE 25
BENINCASA RITA 23
CACACE ANGELA 22
VACCARO ELIA 21
VINCIGUERRA MARIKA 12
PASSARO LUISA 12
IACCARINO GIUSEPPE 11
MAIORANO FRANCESCO 8
CALIERNO GUIDO 7
CHIAIESE ROSA MARIA 6
ACCIARDI GENNARO MARIA 3
LIARDO CARMEN 2
VERDE MADDALENA 2
CHICHIERCHIA GIUSEPPE 2
IORIO FRANCESCA 0
Lista : UNA NUOVA MARANO
Cognome Nome Preferenze
DI MARINO LORENZO 394
VALLOZZI SALVATORE 206
CRISPINO LUISA 197
FERRILLO MARIA 113
CARANDENTE VINCENZA 81
CARANDENTE ANTONIO 79
ABBATE FELICIA 61
DE NICOLAIS SARA 48
CANGIANO ROSANNA 44
MAIORANO ANTONIO 27
ESPOSITO GRAZIA 26
LAURO PIETRO 26
AMATO DARIO 22
BAIANO PASQUALE 21
VANESIO ANTONIO 16
SALATIELLO ANGELO 6
NARDIELO LUCIA 6
CASARETTA GIOVANNI 5
COMINELLI PIETRO MICHELE 5
IZZO GENNARO 4
NAPPA CARMELA 4
FABOZZI SABATINO 3
DE VITA UMBERTO 2
BENEDETTI GIADA 0
Lista : IDEA MARANO
NOBIS GENNARO 130
ROMANO FELICE 104
GALA CONSIGLIA 68
DI GUIDA CIRO 50
CANDELA CASTRESE 47
SCAMPO MATTIA 47
D’ESPOSITO LAURA 40
D’ALTERIO ROSALBA 29
PAGLIARULO LAURA 26
PALUMBO ROSA 25
FERIGO BARBARA 20
RAIANO GIUSEPPE 19
DI NAPOLI ALESSANDRO 17
ZAZZARO MICHELE 16
COTUMACCIO MARIA ROSARIA 16
IODICE ANTONIO 11
VOLPICELLI SALVATORE 6
ESPOSITO VINCENZO 6
IANNONE FRANCESCO 4
PEZZUTO SIMONA 3
DE VITA ANTONIO 2
GERUNDO LUIGI 0
LICCARDO ROBERTA 0
MAISTO STEFANO 0