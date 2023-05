Amministrative Marano, i dati dei consiglieri: gli ex Fdi e Lega trascinano Izzo. Insieme si può è la prima lista. Giaccio (Fdi) raccoglie 842 voti

1.035 Visite

Insieme si può, lista a sostegno del candidato Michele Izzo, è la lista più votata a Marano: 2149 preferenze pari al 9,57 per cento dei voti. La seconda lista più votata è quella a sostegno della Fanelli, ovvero La Città dei diritti, 2012 voti, 8,96 in termini percentuali.

Non benissimo le liste dei big, dai Carandente a Di Fenza: Demos 953 voti, 794 il Centro democratico.

Gli ex Lega e Fdi (Sarracino, De Stefano, Frecciarulo, Santoro e Licciardi) trascinano la coalizione di Izzo. Exploit della Giaccio, 842 voti, quasi un record per Marano, che però ha il torto di non indovinare il candidato sindaco e di rimanere fuori dai grandi giochi. Probabilmente, però, entra in Consiglio comunale con Schiattarella. Ottimo anche Carmine Carandente, sempre Fdi, 633 preferenze

FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI

Cognome Nome Preferenze

GIACCIO TERESA 842

CARANDENTE CARMINE 633

PASSARIELLO LORENZO 365

NEOLA IMMACOLATA 180

IACOLARE ANTONIO 92

CUOZZO NATALE 60

LICCARDO MARCO EVANGELISTA 41

FIORELLATO ANGELO 35

MORRA GIOVANNI 33

IANDOLI ERNESTO 22

GIALONE MASSIMO 19

ESPOSITO ANNAMARIA 16

MAURIELLO DOMENICO 11

MUSETTA DARIO 9

TOPO VINCENZO ALFREDO 7

CARPUTO MARIANNA 6

DI MARO GIOVANNA 6

SAGGIOMO FEDERICA 5

DE MARINO SEFORA 4

DE BONIS CRESCENZO 2

DE STEFANO FRANCESCO 2

NAPOLANO GENNARO 2

PISCOPO MARTINA 1

SCAPOLATIELLO CARMINE 0

Lista : FORZA ITALIA

Cognome Nome Preferenze

MOIO NICOLA 412

MALLARDO ROSA 246

ALFIERO CASTRESE 180

CIOFFI MARIA 121

CECERE ANIELLO 110

CATONE PASQUALINA 37

DAMONE ANTONIO 27

POLVERINO MARIO JUNIOR 27

COZZOLINO SALVATORE 13

ESPOSITO GEREMIA 11

PELUSO PASQUALINA 11

DE FELICE MARIO 8

PARAGLIOLA ROSA 8

FUSCO DANIELE 7

CIPOLLETTA GIULIANO 5

RUGGIERO VITTORIA 2

SANTORO MARIA 1

PACILIO CARMINE 1

MARTINO GIOVANNA 1

PACILEO MIRELLI LORENA 0

Lista : SCHIATTARELLA SINDACO

Cognome Nome Preferenze

ABBATIELLO LORENZO 282

NUVOLETTA GIUSEPPINA CLIO 128

PELLICCIO MICHELE 43

ROTOLI DOMENICO 41

GIORDANO CATERINA 38

MESSINA LUCA 35

MIGLIACCIO GIUSTINA 27

MOIO LUCIANA 26

GUADAGNO SILVIA 21

SCHIATTARELLA SIMONA 17

ANGELILLO ALFREDO 14

POSSIDENTE MARISA 9

CERULLO PATRIZIA 8

CHIACCHIO CARLA 1

GRIMALDI PAOLO 0

PALUNBO GIACOMO 0

LEZOCHE PAOLO 0

ANSALONE MARIO













Commenti

