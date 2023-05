Amministrative Marano, Izzo: “Ringrazio gli elettori, ora mandare a casa il Pd, il partito dello scioglimento per mafia”

947 Visite

Vorrei ringraziare con il bacio del cuore e l’abbraccio dell’anima i cittadini maranesi 5034 volte per aver fatto superare la mia coalizione il primo turno… ora pensiamo al ballottaggio del 28 maggio p.v. per fermare il P.D. che negli ultimi anni é stato il partito di maggioranza dello scioglimento del Consiglio Comunale, affinché non avvenga più. Ringrazio i candidati tutti della mia coalizione, i referenti delle quattro liste, lo staff che ha lavorato alacremente per questo parziale successo, i valori aggiunti avv.Rosario Pezzella e Dott. Luigi De Biase, l’avv. Giovanni Pagano, il mio mentore Vincenzo Napolano, il mio addetto stampa dott. Donato Martucci, la mia famiglia che mi hanno inondato di affetto e di entusiasmo elementi importanti per raggiungere il lusinghiero obiettivo del ballottaggio.

Coalizione uniti per Marano con Izzo candidato a Sindaco I poteri della coerenza. Siamo tutti candidati a sindaco













