AMMINISTRATIVE MARANO, MORRA E IZZO: BALLOTTAGGIO (QUASI CERTO). FANELLI “FREGATA” DAI COMPAGNI. BAIANO NON SFONDA

I dati che confluiscono in redazione, con dieci sezione ancora non scrutinate, parlano di un ballottaggio Morra-Izzo, come da pronostici della vigilia. La Fanelli è indietro di 850 e passa voti, ma ripetiamo: mancano ancora dieci sezioni. Morra raccoglie al momento circa il 24,16 per cento dei voti; Izzo il 21,54; Schiattarella il 14,89; Fanelli il 17 per cento; Baiano 9,66 per cento; Zavarone il 4,22, Di Guida 4,36 per cento e Di Maro 4,19. Fanelli penalizzata dalle scelte di Per e Potere al Popolo, che hanno scelto di non sostenerla. Il centrodestra arriva quarto, fuori dal ballottaggio dunque e paga dazio per le tante divisioni e personalismi degli ultimi mesi. Non male Zavarone, male 5 Stelle. Baiano al di sotto delle attese.













