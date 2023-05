Amministrative Marano: Morra e Izzo in ballottaggio. I due sfidanti: “No agli apparentamenti”

626 Visite

Ballottaggio, dunque, tra Matteo Morra e Michele Izzo. Morra ha raccolto, quando mancano un paio di sezioni, il 24,84 per cento; Izzo il 21,49 per cento; Fanelli 16,43; Schiattarella il 14,33, Zavarone 4,43; Baiano il 9,81; Di Maro il 4,28 e Di Guida il 4,39 per cento.

Izzo: “Non ci saranno apparentamenti, inviterò le forze moderate a darci sostegno e a mandare a casa, dopo anni, il malgoverno della sinistra”.

Morra: “Non credo ci saranno apparentamenti, cercheremo di recuperare il voto degli astenuti e dialogheremo con le forze che non sono arrivate in ballottaggio”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS