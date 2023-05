Marano, si avviano al ballottaggio Izzo e Morra, Fanelli quasi fuori dai giochi

1.503 Visite

Le urne iniziano a dare le prime indicazioni chiare. A Marano quasi sicuramente si sfideranno al ballottaggio Matteo Morra e Michele Izzo. La Fanelli perde troppo terreno in molte sezioni e se il trend dovesse essere quello dell’ultime ore, ci sono poche chanche per un ribaltone. Al momento si procede al rilento in alcune sezioni poichè alcuni presidenti hanno deciso di scrutinare sia i voti dei candidati sindaci sia quelli dei candidati al consiglio.

Per la Fanelli si registra un boom nella sezione 34 dove raccoglie 385 preferenze.













