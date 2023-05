Amministrative Marano, ultime ore prima del voto. Piazze semivuote, tanto scetticismo. Favoriti, underdog, colpi di scena e sorprese

179 Visite

I giochi sono apertissimi. Nulla è deciso e nelle ultime ore stiamo assistendo a non pochi colpi di scena. C’è chi, nelle fila del centrodestra, sta optando per la strada del disgiunto: voto al consigliere della propria coalizione e ad Izzo sindaco. Izzo che, come Morra, ne perde però qualcuno a favore della Fanelli. Incerta è la situazione e al ballottaggio, salvo colpi di scena, finiranno due tra Morra, Izzo, Fanelli, con Schiattarella e Baiano in versione underdog. Molto incerta è la situazione perché alcuni candidati sindaco (palesemente) non attirano simpatie e sono circondati da impresentabili. Altri hanno consenso popolare ma liste povere, semi vuote. Altri ancora, come Di Mauro, Zavarone e Di Guida, corrono solo per strappare il seggio da consigliere. Le piazze, anche quelle di chiusura della campagna elettorale, non sono piene. La disaffezione popolare è tanta, del resto Marano, negli ultimi 15 anni, ha fatto passi da gigante all’indietro. La città non è “identitaria”, non vive con passione questa tornata, anche perché non ci sono proposte in campo realmente innovative o rivoluzionare. Pochi giorni ancora, ad ogni modo, e i nodi saranno sciolti. A nostro avviso qualche sorpresa ci sarà.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS