QUARTO. L’IMPEGNO DI MASSIMO GIARRUSSO: POLITICHE SOCIALI SU MISURA PER OGNI CITTADINO

Politiche sociali efficaci per coinvolgere tutte le parti sociali. Questo il credo che accompagna negli ultimi giorni di campagna elettorale Massimo Carandente Giarrusso candidato alla carica di sindaco di Quarto.

Una volta diventato il primo cittadino della splendida località flegrea sarà pronto a realizzare quanto già in animo durante queste tappe di avvicinamento all’obiettivo finale.

Le idee di Giarrusso sono chiare: “Le politiche sociali dovranno partire da un coinvolgimento ampio di tutte le componenti sociali: sia anziani che giovani. Per quanto riguarda la fascia della terza età, la nostra politica deve tenere conto dei loro bisogni sotto tutti i punti di vista: sanità, assistenza e coinvolgimento con eventi in luoghi appositi”.

L’Italia non attraversa il migliore dei periodi dal punto di vista economico e le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti per questo il candidato spiega: “Siamo coscienti delle esigenze dei nostri concittadini più sfortunati. Sarà compito della nostra politica, la buona politica, garantire un’assistenza che deve cominciare con il pacco alimentare e trasferirsi ad altre forme di sostegno che stiamo studiando. Tutti progetti utili alla collettività. Siamo pronti a realizzare con gli assistenti sociali un piano di integrazione dei soggetti deboli con piani straordinari di scolarizzazione e di contrasto all’abbandono scolastico. Realizzare centri di ascolto con psicologi per stare vicino alle vittime di qualsiasi tipo di violenza”.

