Amministrative Marano, il prof Izzo e l’appello alle scuole

A poche ore dal voto del 14 e 15 maggio p.v. faccio appello a tutto il personale della comunità scolastica maranese, per un voto che vada nella direzione della messa in sicurezza e del decoro ambientale delle strutture scolastiche e per la costruzione nelle periferie di nuove istituzioni scolastiche,in particolare nelle frazioni di S. Rocco,S. Marco e Torre Caracciolo.

Da oltre 40 anni mi occupo della formazione dei nostri giovani di Marano, dapprima come docente e dal 2000 in qualità di vicepreside dell’I,C. Socrate-Mallardo, scuola complessa e polo di eccellenza.

Negli anni da docente ho guidato i giovani verso la curiosità del sapere unico strumento capace di sviluppare la vera formazione e crescita culturale dell’individuo consapevole di se stesso e dei pari nella collettività.

Da vicepreside ho acquisito grande esperienza organizzativa nel coordinamento delle risorse umane e nella progettazione e acquisizione delle risorse economiche diventando nel tempo punto di riferimento delle famiglie degli alunni, dei docenti e di tutto il personale della istituzione scolastica diventata polo di eccellenza.

L’ amore per la formazione dei giovani in particolare degli “alunni speciali” e il loro futuro scolastico e professionale mi ha spinto a candidarmi come Sindaco di Marano, con la consapevolezza che la ripresa della città passa attraverso la riqualificazione delle strutture e infrastrutture degli edifici scolastici, scuole decorose è belle danno armonia e stimolo allo studio dei nostri giovani.

Da qui il mio appello a tutto il personale della scuola e alle famiglie degli alunni di cogliere l’occasione che si presenterà alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale del 14 e 15 maggio p.v. a votare un uomo di scuola che conosce da dentro le problematiche che attanagliano la scuola maranese e dare ad esse le dovute priorità per la loro risoluzione, voltando come candidato a Sindaco Izzo -Vicepreside dell’IC. Socrate-Mallardo.

