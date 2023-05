Ercolano. Disturbo dello Spettro Autistico, tavola rotonda con Buonajuto, Bonsignori e Faraone

92 Visite

Appuntamento lunedì 8 maggio a partire dalle ore 15.00 al MAV insieme ai soggetti del terzo settore

Disturbo dello Spettro Autistico, tavola rotonda ad Ercolano lunedì 8 maggio al MAV. Un momento di discussione e confronto, sul tema della disabilità, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, Don Andrea Bonsignori, responsabile del Cottolengo, il deputato Davide Faraone di Italia Viva che racconterà la nascita e la mission della Fondazione FIA.

“Un momento di confronto, ma anche di discussione per focalizzare la nostra attenzione sui temi della disabilità. Come Comune di Ercolano in questi mesi abbiamo portato avanti diversi progetti di inclusione e di cittadinanza attiva, come ad esempio quello di Garanzia Giovani, con il quale circa 40 ragazzi diversamente abili hanno avuto la possibilità di partecipare ad un percorso formativo della durata di un anno presso i nostri uffici. Le diversità possono fare la differenza in termini di creatività, innovazione, produttività, sono una risorsa da valorizzare non solo per adempiere a obblighi normativi” – spiega Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.

L’evento, promosso dal Comune di Ercolano e dalla Cooperativa Gelso, che si terrà a partire dalle ore 15.30 vuole essere un momento di apertura e ascolto con le realtà e i professionisti del terzo settore. Un’occasione per discutere anche delle tecnologie e delle metodologie innovative che possano aiutare i bambini e gli adulti, nello sviluppo delle loro abilità sociali e cognitive.

Alla tavola rotonda prenderanno parte il garante dei disabili del Comune di Ercolano, Stefano Buonincontro, i referenti de La Cooperativa Gelso, Autism Aid, Netminds, la dottoressa Carmela Bravaccio, Terra Felix, l’associazione “Il mondo esiste”, Boetheia Onlus, la cooperativa Via Lattea, l’Atena cooperativa sociale. Modera il dottor Italo Santangelo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS